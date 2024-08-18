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Судебные приставы Прикамья провели летний турслет

13.53 Среда, 21 августа 2024
Через вихрь времен совершили путешествие участники III краевого культурно-спортивного туристического фестиваля «Летние Олимпийские игры-2024».

В этом году прикамские судебные приставы пофантазировали на тему «Наследие ФССП». За несколько недель до самого турслета была проведена жеребьевка, определившая эпоху, в которую переместятся команды-участницы и попытаются представить, как бы выглядела работа судебных приставов. И уже в заданном историческом антураже предлагалось оформить не только свой бивуак, но и проявить креативность в творческом конкурсе.

На пьедестал почета можно было подняться не только блеснув познаниями в истории, но и показав физическую подготовку и командную сплоченность в спортивной части фестиваля. Задания были непростые. Тут и перетягивание каната, и надувная тропа, даже мега-дженга, для победы в которой необходимо было построить огромную башню.

Согласно турнирной таблице, в этом году лучшими стали сотрудники отделения судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП по Пермскому краю, вторыми финишировали их коллеги из Чернушинского и Куединского районов, а «бронза» у сотрудников Свердловского района г. Перми.

Победителям фестиваля были вручены призы от Объединенной организации профсоюзов ГУФССП России по Пермскому краю. По словам председателя Ивана Ушакова, самое главное — не победа и даже не участие, а возможности встретиться с друзьями и коллегами в неформальной обстановке и отлично провести время.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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