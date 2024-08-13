Благодаря жене должник погасил задолженность

ГУФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

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Уроженка Пермского края погасила задолженность мужа, когда узнала, что их семья может лишиться имущества.На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налоговым платежам общей суммой более 11 тысяч рублей.Ранее мужчина не погасил задолженность в срок, отведенный для добровольной оплаты, поэтому судебным приставом-исполнителем был произведен арест счетов. Но такие первоначальные принудительные меры не были успешными и не побудили гражданина к действиям. В ходе очередного совместного рейда судебных приставов и сотрудников налоговой службы Пермского края был осуществлен выезд по месту жительства гражданина. Должника дома не оказалось, но была его супруга, она и встретила на пороге дома сотрудников службы. Судебными приставами было принято решение произвести опись и арест имущества в виде телевизора. Супруга должника не захотела расставаться с имуществом и предложила сотрудникам погасить задолженность за своего мужа. Проехав до ближайшего банкомата вместе с сотрудниками ФССП и ИФНС, гражданка оплатила всю задолженность.Судебные приставы зафиксировали погашение долга, и исполнительное производство было окончено по факту исполнения всех требований.