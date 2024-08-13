Застройщик заплатил за халатность

ГУФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

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В Перми застройщик выплатил женщине компенсацию за полученные травмы от защитно-охранных ограждений.В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриального районам г. Перми ГУФССП России пр Пермскому краю возбуждено исполнительное производство в отношении специализированного застройщика, который не обеспечил безопасность на прилегающей к стройплощадке территории. Женщина получила травму из-за плохого состояния деревянного настила, который был без пандуса и имел неровности, к тому же находился в непосредственной близости от пешеходного перехода. Администрация Ленинского района г. Перми уже выносила застройщику предупреждение о ненормативном состоянии защитных сооружений.Споткнувшись о настил, женщина получила травмы средней тяжести. С учетом представленных доказательств о состоянии здоровья пострадавшей и ее затратах на лечение, суд вынес решение в пользу гражданки.Сотрудниками отдела судебных приставов было вынесено постановление на взыскание с застройщика в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и затрат на лечение, которые в сумме составили более 150 тысяч рублей. Так как юридическое лицо не погасило задолженность в установленный законом срок, судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. Были обнаружены счета организации-должника, на которых имелись денежные средства, необходимые для выплаты долга. Кроме того, после просрочки установленного времени исполнения решения суда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, со счетов застройщика-должника была списана вся необходимая сумма, которая составила немногим более 160 тысяч рублей. Пострадавшая женщина получила компенсацию, подтвердив данный факт непосредственно приставу-исполнителю, исполнительное производство окончено.