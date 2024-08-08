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Уголовный штраф списан со счета должника

11.15 Среда, 14 августа 2024
Опрометчивый поступок совершил житель г. Добрянки. Мужчина направлялся в суд, где ему должны были огласить приговор по уголовному делу. Ранее прикамцу инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 116 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ за побои и причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Но перед судебным заседанием молодой человек совершил еще одно серьезное правонарушение: он приобрел для личного употребления наркотическое вещество. Мало того, что он принял запрещённый препарат перед явкой в судебное заседание, так ещё и попытался пронести его в суд.
Наркотик был обнаружен, и преступник вновь предстал перед слугами Фемиды, в этот раз за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере. С учетом сложения наказаний преступник был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
Решение суда в части взыскания уголовного штрафа поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. К моменту освобождения из мест лишения свободы мужчина смог выплатить лишь часть положенной суммы. В рамках принудительного взыскания остатка долга сотрудниками ведомства было установлено наличие у мужчины расчетного счета, на который было обращено взыскание. Денежных средств на нем хватило для погашения всей суммы задолженности.

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ГУФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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