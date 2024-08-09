В Уинском округе построена новая школа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В с. Нижний Сып завершилось строительство нового здания школы, рассчитанной на 60 человек, и получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Новая школа построена на замену старой деревянной 1947 года постройки. В школе уже установлены мебель и оборудование, разместятся мастерские, спортзал, столовая с пищеблоком. На территории школы обновлены площадки для игровых видов спорта, проведено благоустройство школьного двора.Кроме школы в Уинском округе, в этом году в Пермском крае были введены в эксплуатацию еще пять общеобразовательных учреждений – в Чернушке, с. Рябинино Чердынского округа, в с. Лобаново и Култаево в Пермском округе и с. Тюндюк в Бардымском округе.