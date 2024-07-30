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В Пермском политехе подвели итоги приемной кампании

16.16 Четверг, 8 августа 2024
В этом году Пермский политех в числе первых среди вузов Прикамья выполнил контрольные цифры приема – заполнил все бюджетные места в основном этапе конкурсного зачисления. 7 августа на сайте университета был опубликован перечень лиц, зачисленных на бюджет на программы бакалавриата и специалитета очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Таким образом, с 1 сентября в одном из ведущих научно-технологических вузов России будут учиться 2348 первокурсников.

Всего в рамках приемной кампании в Пермский политех поступило более 30 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом 98% из них было подано через суперсервис «Поступление в вузы онлайн».

Средний конкурс по университету в этом году составил 7 человек на место, тогда как по факультетам он варьируется от 3 до 40. Самый высокий зафиксирован на такие направления подготовки, как «Автоматизация технологических процессов и производств» – 25 человек на место; «Прикладная информатика» по профилю «Мультимедийные технологии, информационный дизайн» – 22; «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» – 20 и «Биотехнология» – 15. Традиционно востребованными стали и гуманитарные направления. Например, на «Реклама и связи с общественностью» претендовали 59 человек на место. Средний минимальный проходной балл по образовательным программам составил от 180 до 256.

– Пермский политех на 100% выполнил госзадание по приему абитуриентов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Всего в университет подано 31086 заявлений от 7787 абитуриентов. Во многом устойчивый интерес к вузу и инженерным специальностям мы связываем с достаточно большой и плодотворной профориентационной работой, которая проводится в ПНИПУ на протяжении многих лет. Особое внимание мы уделяем раннему самоопределению школьников. В этом нам очень помогают наши предприятия-партнеры, с которыми мы открываем и поддерживаем профильные классы, проводим совместные мероприятия, организовываем экскурсии на производство. Как итог – среди зачисленных порядка 10% заключили договор на целевое обучение. Также мы рады, что наш университет выбирают участники специальной военной операции и их дети. Всего по данной квоте к нам поступили 58 человек, – отметил и.о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков.

4 человека зачислены в Пермский политех без экзаменов. Это победители олимпиад школьников, они выбрали для обучения электротехнический и строительные факультеты. Также среди первокурсников 9 стобалльников: один по математике (поступил на направление «Математическое моделирование»); один по английскому языку («Перевод и переводоведение»), три по физике («Информационные системы и технологии», «Нефтегазовые технологии», «Нефтегазовое дело»), три по русскому языку («Информатика и вычислительная техника», «Физические процессы горного или нефтегазового производства», «Реклама и связи с общественностью») и один по химии («Химические технологии»).

Расширяется и география студентов. В этом году Пермский политех выбрали абитуриенты из 41 региона России, среди которых Республика Башкортостан, Кировская и Свердловская области, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и другие.

На этом приемная кампания в университете не заканчивается. До 24 августа продолжается прием заявлений от желающих обучаться на контрактной основе (при наличии результатов ЕГЭ или экзаменов ПНИПУ). Что касается магистратуры, то списки зачисленных на бюджет будут опубликованы уже 20 августа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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