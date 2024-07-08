Штрафные санкции помогли прикамцу получить утраченный заработок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Работник ООО «Торговый дом» получил производственную травму при заготовке фанерного сырья. Вылетевшая из деревообрабатывающего станка часть древесины ударила мужчину в область груди и бедра. Кроме ушибов, у него был зафиксирован частичный подкожный разрыв сухожилия.Работодатель прикамца не отрицал факт несчастного случая на производстве, но отказал тому в выплате заработной платы за период нетрудоспособности и компенсации морального вреда. Понимая, что утраченный заработок и возмещение перенесенных страданий положены ему по закону, гражданин обратился в суд.В ходе судебного процесса было установлено, что юридическое лицо действительно не доплатило работнику порядка 57 тыс. рублей в рамках трудовых отношений. Также суд обязал выплатить пострадавшему 250 тыс. рублей морального вреда.Исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью было возбуждено сотрудниками отдела судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было уведомлено о штрафных санкциях, которые последуют за несвоевременным исполнением решения суда. Но предупреждения судебных приставов остались без должного внимания. Тогда в отношении нарушителей был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. После применения данной меры принудительного исполнения взыскателю были переведены положенные денежные средства.