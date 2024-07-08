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Штрафные санкции помогли прикамцу получить утраченный заработок

10.32 Среда, 17 июля 2024
Работник ООО «Торговый дом» получил производственную травму при заготовке фанерного сырья. Вылетевшая из деревообрабатывающего станка часть древесины ударила мужчину в область груди и бедра. Кроме ушибов, у него был зафиксирован частичный подкожный разрыв сухожилия.

Работодатель прикамца не отрицал факт несчастного случая на производстве, но отказал тому в выплате заработной платы за период нетрудоспособности и компенсации морального вреда. Понимая, что утраченный заработок и возмещение перенесенных страданий положены ему по закону, гражданин обратился в суд.

В ходе судебного процесса было установлено, что юридическое лицо действительно не доплатило работнику порядка 57 тыс. рублей в рамках трудовых отношений. Также суд обязал выплатить пострадавшему 250 тыс. рублей морального вреда.

Исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью было возбуждено сотрудниками отдела судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было уведомлено о штрафных санкциях, которые последуют за несвоевременным исполнением решения суда. Но предупреждения судебных приставов остались без должного внимания. Тогда в отношении нарушителей был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. После применения данной меры принудительного исполнения взыскателю были переведены положенные денежные средства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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