Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих рассказал об итогах весенней сессии работы краевого парламента

15.24 Понедельник, 8 июля 2024
zsperm.ru
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил вопросы социального блока, рассмотренные в первом полугодии.

За полгода работы депутатский корпус принял значимые законы в самых разных сферах. «Парламентарии совместно с губернатором и правительством региона активно работали над введением новых мер социальной поддержки, в том числе многодетных семей, наших бойцов в зоне СВО и их семей. Продолжилась методичная работа по совершенствованию инвестклимата и налоговой политики, прежде всего, в отношении прикамского бизнеса. Депутаты одобрили предложения правительства по корректировкам в бюджет, которые обеспечат своевременное финансирование долгожданных строек в самых разных территориях региона», – Валерий Сухих.

Начнем с социального блока вопросов, который занимает основную часть повестки каждого заседания краевых парламентариев. Большое внимание власти региона сегодня уделяют участникам специальной военной операции и их семьям. Так, в начале года краевой парламент принял законопроект, который позволяет получать бесплатную юридическую помощь одиноким отцам, воспитывающим детей до трех лет. В ходе доработки проекта закона между чтениями профильный комитет поддержал идею предоставить такую возможность участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь идет о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, принимавших участие в проведении СВО.

Другой законопроект коснулся многодетных семей участников СВО. Губернатор Дмитрий Махонин предложил смягчить условия безвозмездного получения такими семьями земельных участков. Депутаты поддержали изменения в региональное законодательство. Теперь многодетным семьям военнослужащих предоставляют право получения участка без учета срока проживания на территории Пермского края.

Продолжается «Год семьи». Регионы, в том числе Прикамье, активно работают над выполнением задач, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. В Пермском крае многие меры поддержки многодетных уже были реализованы.

«При этом и законодатели, и региональное правительство понимают важность постоянного совершенствования мер поддержки для семей с детьми в Прикамье. Это постоянная работа, которая должна быть продолжена», – Валерий Сухих.
Так, парламентарии поддержали предложение расширить действующие льготы. Среди них – бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату жилья.

Семья стала одной из ключевых тем в Ежегодном послании губернатора, которое глава региона представил в апреле. Так, в 2022 году был утвержден план демографического развития региона до 2030 года. В прошлом году принята региональная программа по повышению рождаемости. С 2023 года единовременно назначается выплата при рождении не только тройни, но и двойни – по 122 тыс. руб. на каждого малыша.

Стоит отметить, что в ходе весенней сессии удалось усилить региональное законодательство в области защиты детства. Так, в Пермском крае родителям отныне компенсируют часть затрат на детский отдых в лагерях палаточного типа. Решение принято в преддверии летней оздоровительной кампании этого года.

Ещё одной приятной новостью для наших прикамских школьников и их родителей стало увеличение размера выплаты детям, которые награждаются знаком отличия «Гордость Пермского края». Парламентарии приняли соответствующую инициативу губернатора в мае. Это позволило увеличить финансовую поддержку наших юных талантов в разных областях с пяти до 10 тысяч рублей с 2025 года.

Актуальным остается и вопрос обеспечения кадрами наших больниц и поликлиник. В начале года был принят закон об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов-целевиков, заключивших договор с региональным минздравом. По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, теперь получают выплаты по восемь тысяч рублей – в первый семестр каждого учебного года, 14 тысяч рублей – во второй семестр каждого учебного года. Обучающиеся по программам ординатуры: 28 тысяч рублей – первый семестр каждого учебного года, 49 тысяч рублей – второй семестр каждого учебного года.

«Краевые власти четко понимают важность финансовой поддержки не только уже работающих в наших учреждениях медиков и врачей, но и тех, кто завтра придет трудиться в больницы и поликлиники», – Валерий Сухих.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Фестиваль «Уральская ночь музыки» привлекла 380 тысяч человек в Екатеринбурге
29 июня 2024
Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
02 июля 2024
Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
29 июня 2024
За неделю в Свердловской области противопожарные патрули пресекли 210 нарушений
01 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:32 Исследование ученых Пермского политеха поможет в разработке костных имплантатов
15:24 Валерий Сухих рассказал об итогах весенней сессии работы краевого парламента
15:59 Федеральный центр развития креативных индустрий присоединился к развитию творческого бизнеса Прикамья
14:38 Разработка ученых Пермского политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты
13:31 Ученые Пермского политеха ищут способ определения микропластика в природе
11:19 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
15:46 Валерий Сухих: Новые форматы обучения повышают уровень образовательного процесса вне зависимости от места жительства ребенка
13:43 Ученые Пермского политеха выяснили, как газотурбинные установки влияют на глобальное потепление
10:02 Судебному приставу из Перми покорились «Белые ночи» города на Неве
09:34 В Усолье прошла «Строгановская регата-2024»
13:34 Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок
13:32 Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию
15:17 Ученые Пермского политеха рассказали, как выгодно укрепить дороги с пользой для окружающей среды
15:14 Росреестр: в Прикамье на треть увеличилось количество экстерриториальных сделок с недвижимостью
10:51 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
15:28 Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать неизведанные уголки Пермского края
13:07 В зону СВО отправился из Перми очередной гуманитарный груз
10:19 Судебные приставы взыскали с прикамца моральный ущерб за побои
17:41 Ученые Пермского политеха выяснили, как строить устойчивые здания на глинистых грунтах
10:55 В Пермском крае за долги по зарплате арестован спецтранспорт
16:00 Ученые Пермского политеха выяснили, что большие скопления роботов группируются подобно стаям пингвинов
Все новости
18:47 В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать
17:08 Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:01 СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
15:23 В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
14:26 В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ
13:47 Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных
13:40 Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля
12:56 Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK