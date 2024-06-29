Валерий Сухих рассказал об итогах весенней сессии работы краевого парламента

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил вопросы социального блока, рассмотренные в первом полугодии.За полгода работы депутатский корпус принял значимые законы в самых разных сферах. «Парламентарии совместно с губернатором и правительством региона активно работали над введением новых мер социальной поддержки, в том числе многодетных семей, наших бойцов в зоне СВО и их семей. Продолжилась методичная работа по совершенствованию инвестклимата и налоговой политики, прежде всего, в отношении прикамского бизнеса. Депутаты одобрили предложения правительства по корректировкам в бюджет, которые обеспечат своевременное финансирование долгожданных строек в самых разных территориях региона», – Валерий Сухих.Начнем с социального блока вопросов, который занимает основную часть повестки каждого заседания краевых парламентариев. Большое внимание власти региона сегодня уделяют участникам специальной военной операции и их семьям. Так, в начале года краевой парламент принял законопроект, который позволяет получать бесплатную юридическую помощь одиноким отцам, воспитывающим детей до трех лет. В ходе доработки проекта закона между чтениями профильный комитет поддержал идею предоставить такую возможность участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь идет о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, принимавших участие в проведении СВО.Другой законопроект коснулся многодетных семей участников СВО. Губернатор Дмитрий Махонин предложил смягчить условия безвозмездного получения такими семьями земельных участков. Депутаты поддержали изменения в региональное законодательство. Теперь многодетным семьям военнослужащих предоставляют право получения участка без учета срока проживания на территории Пермского края.Продолжается «Год семьи». Регионы, в том числе Прикамье, активно работают над выполнением задач, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. В Пермском крае многие меры поддержки многодетных уже были реализованы.«При этом и законодатели, и региональное правительство понимают важность постоянного совершенствования мер поддержки для семей с детьми в Прикамье. Это постоянная работа, которая должна быть продолжена», – Валерий Сухих.Так, парламентарии поддержали предложение расширить действующие льготы. Среди них – бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату жилья.Семья стала одной из ключевых тем в Ежегодном послании губернатора, которое глава региона представил в апреле. Так, в 2022 году был утвержден план демографического развития региона до 2030 года. В прошлом году принята региональная программа по повышению рождаемости. С 2023 года единовременно назначается выплата при рождении не только тройни, но и двойни – по 122 тыс. руб. на каждого малыша.Стоит отметить, что в ходе весенней сессии удалось усилить региональное законодательство в области защиты детства. Так, в Пермском крае родителям отныне компенсируют часть затрат на детский отдых в лагерях палаточного типа. Решение принято в преддверии летней оздоровительной кампании этого года.Ещё одной приятной новостью для наших прикамских школьников и их родителей стало увеличение размера выплаты детям, которые награждаются знаком отличия «Гордость Пермского края». Парламентарии приняли соответствующую инициативу губернатора в мае. Это позволило увеличить финансовую поддержку наших юных талантов в разных областях с пяти до 10 тысяч рублей с 2025 года.Актуальным остается и вопрос обеспечения кадрами наших больниц и поликлиник. В начале года был принят закон об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов-целевиков, заключивших договор с региональным минздравом. По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, теперь получают выплаты по восемь тысяч рублей – в первый семестр каждого учебного года, 14 тысяч рублей – во второй семестр каждого учебного года. Обучающиеся по программам ординатуры: 28 тысяч рублей – первый семестр каждого учебного года, 49 тысяч рублей – второй семестр каждого учебного года.«Краевые власти четко понимают важность финансовой поддержки не только уже работающих в наших учреждениях медиков и врачей, но и тех, кто завтра придет трудиться в больницы и поликлиники», – Валерий Сухих.