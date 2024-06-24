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Судебному приставу из Перми покорились «Белые ночи» города на Неве

10.02 Среда, 3 июля 2024
Марафон «Белые ночи» в этом году прошел в северной столице в 33 раз. Как и раньше, бегуны стартовали на закате, чтобы летняя жара не помешала преодолеть многокилометровые расстояния по городским улицам.

Борьба за первенство в марафоне выдалась нешуточная. На медали претендовали известные российские спортсмены и бегун из Кении, но настоящей сенсацией стал Александр Патраков, сотрудник ГУФССП России по Пермскому краю. Пермяка не смогли остановить ни более титулованные соперники, ни обидное падение во время прохождения 42-километровой дистанции.

«В какой-то момент я потерял возможность следить за дорогой и попал ногой в стык между полосами, немного травмировался, - рассказывает бронзовый призер Санкт-Петербургского марафона. - Но вовремя смог взять себя в руки и наверстать упущенное время».

Болельщики уже списали Алексея со счетов, но прикамец смог отвоевать место на пьедестале. Итог: новый личный рекорд и третье место в одном из самых престижных российских соревнований для любителей и профессионалов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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