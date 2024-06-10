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В День города двое пермяков официально стали Почетными гражданами Перми

10.55 Пятница, 14 июня 2024
В День города на торжественной церемонии в ДК имени Солдатова состоялось вручение регалий новым Почетным гражданам Перми. Ими стали депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников и президент федерации каратэ киокушинкай Александр Алымов. Награды вручили глава Перми Эдуард Соснин и председатель городской Думы Дмитрий Малютин.

Напомним, Владимир Плотников и Александр Алымов были представлены к почетному званию большой группой общественных организаций, которые просили отметить их заслуги в развитии города. Обе кандидатуры были одобрены комиссией при главе города. Окончательное решение на пленарном заседании приняла Пермская городская Дума.

Принимая награду, Владимир Плотников пообещал и дальше работать на благо родного города. А Александр Алымов напомнил, что любые достижения - это не только личная заслуга, но всегда и результат работы большой команды.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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