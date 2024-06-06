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Накануне Дня России пермяки отметили День русского языка

19.54 Вторник, 11 июня 2024
Штаб общественной поддержки Пермского края
В преддверии Дня России Штаб общественной поддержки Пермского края совместно с партнёрами провел цикл мероприятий «Я люблю тебя, Россия», посвящённых русскому языку и культуре. Первые события прошли 6 июня, в день рождения Александра Пушкина – великого поэта и основоположника современного русского языка. Неслучайно именно в этот день по всему миру отмечается другой праздник – День русского языка. А ещё в этом году юбилейная годовщина рождения писателя – 225 лет.

В честь круглой даты партнёр Штаба – Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина – организовала для пермяков праздничную программу. Началась она с возложения цветов к памятнику Пушкину на ул. Сибирской. Воспитанники Детской школы искусств «Артика» исполнили литературную композицию, а горожане почли память поэта, прочитав его стихи.

Одной из участниц открытого микрофона стала жительница Перми Лора Безгодова, она исполнила романс на стихотворение Пушкина «Признание». «Это самый чистый, самый правильный русский язык. Если мы научимся говорить, как Пушкин, то русский язык будет жить долго, и его будут любить во всех странах и во всех культурах. К памятнику Пушкина я прихожу каждый год и стараюсь спеть хоть один из романов», – делится жительница.

Праздник продолжился в Центральной городской библиотеке им. Пушкина, где для гостей подготовили насыщенную культурную программу. Прошла серия мастер-классов от пермских художников, работал кинопоказ фильмов по произведениям поэта, а также книжный просмотр его работ. Также прошёл онегинский раут – гостей библиотеки встречали Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Завершился праздник большим пушкинским балом в костюмах той эпохи.

«Как сказал Апполон Григорьев: “Пушкин – это наше всё!” Он больше, чем поэт. Наследие Пушкина – это наше национальное достояние. Я очень рада, что почитатели его творчества собрались сегодня, вспомнили его строки и мысли, которые дошли до наших дней. Сегодняшний праздник мы постарались наполнить любовью к поэзии, любовью к книге, любовью к родному языку!» – отметила директор Объединения муниципальных библиотек г. Перми Светлана Хаерзаманова.

В преддверии Дня России тематические мероприятия прошли в разных районах Перми. Каждый год 12 июня становится поводом для различных творческих и познавательных мероприятий, в том числе и для детей. Например, для участников детского летнего лагеря Центра досуга Мотовилихинского района провели мастер-класс по изготовлению ярких значков-брошек, воплощающих символику триколора – флага России. А в модельной библиотеке №1 им. Гайдара ребята изготовили значки в Пермском зверином стиле, который является одним из брендов нашего региона. Этот мастер-класс был приурочен ко Дню города Перми, который также отмечается 12 июня.

Главное событие в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» состоится непосредственно 12 июня. На футбольном стадионе «Звезда» пермяки развернут полотно российского флага размером 30 на 60 метров. Как отмечают организаторы, это полотно триколора является самым большим в Приволжском федеральном округе. Акция пройдёт при участи регионального отделения партии «Единая Россия», реготделения «Молодой Гвардии Единой России» и Штаба общественной поддержки Пермского края.

В этом году флешмоб по развертыванию флага дополняется онлайн-акцией «Я люблю тебя, Россия». Она проходит в сообществе Штаба общественной поддержки в соцсети «Вконтакте» vk.com/shtab.er_59. Участники делают фотографии с российским триколором и выкладывают их к посту vk.com/wall-224180872_1348 в комментариях. По итогу акции каждый сможет получить именной электронный сертификат участника.

«Мы все любим Россию, любим наш язык и нашу культуру. И мы хотим, чтобы наши дети росли в благополучной и сильной стране, чтобы Россию и русский язык уважали во всём мире, а не запрещали или отменяли их. Чтобы никто не угрожал нашим границам и нашим людям. Сегодняшний праздник принимает особое значение, и 12 июня перестало быть «простым выходным днём». Это день консолидации общества, день духовного и нравственного единства, день любви к нашей общей Родине. С праздником, с Днём России!» – отметил руководитель Штаба общественной поддержки Пермского края Александр Бойченко.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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