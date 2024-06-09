Судебные приставы почтили память героев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сотрудники регионального ведомства высадили яблони на территории Пермского района. Озеленение краевой столицы проходило в рамках международной акции «Сад Памяти». Во время мероприятия тысячи людей из разных стран высаживают молодые деревца в память о бойцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Цель волонтеров - подарить грядущим поколениям более 27 млн деревьев и увековечить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу.Вместе с судебными приставами лопаты в руки взяли и сотрудники краевого Управления Специальной связи. Совместными усилиями был облагорожен сквер у стелы памяти в д. Ванюки. Теперь в Пермском районе есть место, куда смогут приходить люди, чтобы отдать дань уважения подвигам советских солдат. И каждую весну в канун 9 Мая у монумента будут цвести яблони - символ мира и согласия.