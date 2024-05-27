В Пермском крае врач вернула государству деньги за неисполнение программы «Земский доктор»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Под контролем судебных приставов медицинский работник вернула государству более 1 млн рублей.Ранее женщина трудоустроилась участковым врачом-терапевтом в Октябрьскую центральную районную больницу и получила социальную выплату по программе «Земский доктор». По условиям программы она должна была проработать в данном медучреждении не менее 5 лет, но отработала только 320 дней, расторгла контракт и переехала в соседний Ординский район.Из-за неисполнения условий договора министерство здравоохранения Пермского края через суд добилось возврата части единовременной компенсационной выплаты пропорционально не отработанному периоду.В отделении судебных по Суксунскому и Ординскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с уволившегося доктора более 1 млн 200 тысяч рублей.Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако не спешила исполнять долговые обязательства.В целях принудительного взыскания задолженности судебный пристав обратил взыскание на заработную плату гражданки и на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах. Также должнице ограничили выезд за пределы РФ и запретили совершать регистрационные действия с принадлежащим ей автомобилем Volkswagen Tiguan. Помимо возврата компенсационной выплаты, медику нужно было выплатить исполнительский сбор в размере более 86 тыс. рублей за несвоевременное возвращение долга. В результате принятых мер задолженность была погашена в полном объеме.