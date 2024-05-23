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Судебные приставы подарили детям заботу и внимание

10.20 Пятница, 31 мая 2024
Прикамские судебные приставы стоят на страже интересов несовершеннолетних круглый год, но в начале июня традиционно устраивают множество мероприятий, которые призваны привлечь внимание жителей края к социальной несправедливости, с которой сталкиваются дети и подростки. В канун Дня защиты детей судебные приставы Прикамья встретились с ребятами, которые по той или иной причине лишены родительской заботы и внимания.

Еще в прошлом году Молодежным советом ГУФССП России по Пермскому краю было принято решение взять под крыло маленьких жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Лекции о работе судебных приставов, демонстрация боевых приемов и простые задушевные разговоры дали ребятам почувствовать, что рядом есть ответственные взрослые, которые могут подставить плечо в трудной ситуации, дать дельный совет и просто выслушать.

В этот раз волонтеры ведомства устроили настоящий праздник для ребят: был и сладкий стол, и приятные подарки. Подростки и активисты успели поиграть в настольные игры, обменяться новостями и просто хорошо провести время. Такие визиты уже стали доброй традицией.

В Кунгуре сотрудники ведомства приехали с поздравлениями к давней знакомой и любимице всего подразделения - Маше. Девочка буквально росла на глазах судебных приставов с тех пор, как оба ее родителя были лишены родительских прав. Машеньку навещают и в Новый Год, и перед 1 сентября — дарят подарки, помогают собраться в школу. Не проигнорировали работники органа принудительного исполнения и День рождения маленькой землячки, к тому же оно почти совпадает с Днем защиты детей.

В преддверии важного праздника встречали гостей в отделении для малышей Центра помощи детям в Закамске. Туда с полными пакетами подарков приехали сотрудники отдела по взысканию штрафов № 1 г. Перми. Малыши были рады развивающим играм, наборам для творчества и, самое главное, вниманию и ласке, которых так не хватает детям вне семьи.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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