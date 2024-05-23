Внимание! Розыск!

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Судебные приставы Пермского края разыскивают 35-летнюю женщину, и 32-летнего мужчину, задолжавших на содержание собственных детей более 2,5 млн рублей каждый.По решению суда они обязаны перечислять алименты на содержание дочери 2011 г.р. и сыновей 2007 г.р. и 2013 г.р. Однако в добровольном порядке родители свои обязанности не исполняют, по месту регистрации не проживают, на связь не выходят, трижды находились в розыске. За уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, мать в 2022 году была привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ и приговорена к семи месяцам лишения свободы. По инициативе судебного пристава-исполнителя должники вновь были объявлены в розыск.В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе, распространять биометрические персональные данные без согласия должника.Отметим, что уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы.