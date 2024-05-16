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Судебные приставы встретились с прикамскими заключенными

10.29 Среда, 22 мая 2024
Сотрудники отдела судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому края провели встречу с заключенными ФКУ ИK-28. Визит в женскую колонию был обусловлен тем, что многие из осужденных также являются должниками по исполнительным производствам. В ходе правового ликбеза сотрудники ведомства рассказали о нововведениях в действующем законодательстве, негативных последствиях неуплаты задолженностей и способах связи с судебными приставами.

Первая часть беседы была посвящена необходимости своевременно и в полном объеме исполнять судебные решения и акты иных уполномоченных органов. Осужденным разъяснили, какие меры принудительного исполнения могут быть задействованы при игнорировании требований исполнительных документов. Большое внимание было уделено исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей и морального вреда, ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, судебные приставы ответили на вопросы женщин. В основном они касались прав и обязанностей должников, а также способов удаленного взаимодействия с ведомством.

В итоге встречи представители ведомства договорились с руководством исправительного учреждения о том, что подобные беседы станут регулярными. Раз в квартал судебные приставы будут рассказывать заключенным о нюансах исполнительного права, что поможет не только повысить уровень правосознания, но и подготовит женщин к освобождению из мест лишения свободы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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