В «Горьковке» пройдут творческие встречи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся лекция о Рерихе и выступление поэтессы из Алтайского края.16 апреля в 10:00 начнется лекция «Жизнь и творчество Н. К. Рериха» (16+). Весь апрель в «Горьковке» работает выставка репродукций эскизов «Рерих и театр», посвященная 150-летию со дня рождения художника. К этому событию и приурочена лекция председателя Пермского регионального отделения Международной Лиги защиты культуры О. Калинкиной.Н. К. Рерих – знаменитый русский художник, ученый, писатель, мыслитель, путешественник, общественный и культурный деятель. Он автор международного Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, Пакта Рериха, который лег в основу Гаагской конвенции 1954 года и оказал влияние на формирование международного движения по защите памятников истории и культуры.17 апреля в 15:00 пройдет творческая встреча с Еленой Безруковой (16+).Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова – поэт, автор шести книг, член Союза писателей России. Она родилась и живет на Алтае, в Пермь приедет впервые, по служебным делам. По словам Елены, с Пермью ее связывает не только сотрудничество в области культурных проектов, но и многолетнее знакомство с И. Маматовым, в чьем издательстве выходила одна из поэтических книг Безруковой – «Книга ветра».«Моя жизнь наполнена разными культурными проектами и событиями. Один из наиболее частых вопросов, с которыми я сталкиваюсь в жизни: а возможно ли сочетать такую ответственную сложную работу, как у меня, и собственное творчество (в моем случае – поэзию)? У меня и у самой всегда немало вопросов – о природе творчества, о том, зачем оно современному человеку, о том, как сочетать рациональное и эмоциональное в творческой личности и о многом другом. Буду рада увидеться и поговорить с заинтересованными людьми об этих вопросах и, конечно, почитать стихи из последних книг», – рассказала Е. Безрукова.