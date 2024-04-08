Ради квартир и машин пермяки гасят крупные долги

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Пермяки выплачивают крупные кредиторские задолженности, чтобы не лишиться имущества.40-летний житель Индустриального района г. Перми, оформив кредит в одном из банков, перестал вносить ежемесячные платежи. В результате накопилась задолженность в размере более 1 млн 850 тыс. рублей. Кредитная организация через суд добилась ее принудительного взыскания.В добровольном порядке должник мер к погашению задолженности не принимал. В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что за неплательщиком зарегистрировано право собственности на ½ долю однокомнатной квартиры в 5-этажном доме. В целях принудительного взыскания долга сотрудником органа принудительного исполнения был наложен арест на принадлежащие мужчине квадратные метры стоимостью 1,5 млн рублей. Во избежание дальнейшей реализации имущества собственник полностью рассчитался с кредитом.А житель Ленинского района предпочел выплатить 470 тысяч рублей задолженности перед банком, чтобы не остаться без автомобиля. Спустя 6 дней после наложения ареста на его KIA, гражданин нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность.