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«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

16.14 Пятница, 12 апреля 2024
«Уралкалий» объявляет о начале целевого набора выпускников 9 и 11 классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям.

Выпускники 11 классов смогут выбрать такие специальности, как «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений» и другие.

Среди предлагаемых выпускникам 9 классов специальностей - «Химическая технология неорганических веществ», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, университете науки и технологий «МИСиС» (г. Москва), Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах и в других учебных заведениях.

На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке курсовых и дипломных проектов. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, обеспечение корпоративным жильем, профессиональный и карьерный рост.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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