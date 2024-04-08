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Пермский край отправил партию гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области
Из Пермского края в Оренбургскую область для пострадавшего от последствий паводка населения была сформирована и отправлена гуманитарная помощь в виде бутилированной питьевой воды. Общий груз веса – 14 тонн, об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В формировании гуманитарной помощи приняли участие представители краевого правительства, органы местного самоуправления Перми, Очера, Пермского муниципального округа, а также ГУ МЧС России по Пермскому краю. Доставка до места назначения воды осуществляется техникой регионального чрезвычайного ведомства.
Отметим, спасатели Прикамья помогают эвакуировать жителей Орска из подтопленных домов. В Оренбургскую область отправились 42 сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю, работать им приходится круглосуточно.
Жители, предприятия и организации Пермского края могут присоединиться к благотворительному сбору средств пострадавшим от паводка в Оренбургской области.
В формировании гуманитарной помощи приняли участие представители краевого правительства, органы местного самоуправления Перми, Очера, Пермского муниципального округа, а также ГУ МЧС России по Пермскому краю. Доставка до места назначения воды осуществляется техникой регионального чрезвычайного ведомства.
Отметим, спасатели Прикамья помогают эвакуировать жителей Орска из подтопленных домов. В Оренбургскую область отправились 42 сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю, работать им приходится круглосуточно.
Жители, предприятия и организации Пермского края могут присоединиться к благотворительному сбору средств пострадавшим от паводка в Оренбургской области.
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