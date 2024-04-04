ПНИПУ в очередной раз вошел в топ-5 рейтинга «зеленых» университетов России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Опубликованы результаты международного рейтинга самых «зеленых» вузов мира, представленные Индонезийским университетом за 2023 год. Так, по совокупности показателей в общемировом списке Пермский политех занял 149 строчку, а среди университетов России — 4 место. Всего в рейтинг вошли 1183 университета из 84 стран.Международный рейтинг UI GreenMetric World University Ranking существует с 2010 года и является некоммерческой инициативой университета Индонезии. Данные сведения признаются как первые и единственные для оценки совершенствования вузов в области устойчивого развития.Эксперты выставляли баллы по шести основным критериям: показатели потребления и экономии энергии, рационального использования водных ресурсов, хранения и переработки отходов, использования экологически чистых транспортных средств. Также оценивалась площадь зеленых насаждений на территории кампуса и наличие образовательных программ, посвященных устойчивому развитию.По словам старшего преподавателя кафедры «Охрана окружающей среды» Екатерины Паньковой, данные для участия в Международном рейтинге «зеленых» университетов UI GreenMetric подаются с 2015 года. За это время количество вузов-участников увеличилось в несколько раз, но ПНИПУ с 2019 года продолжает удерживать лидерские позиции благодаря активной деятельности экологического направления «Зеленый политех» Молодежной лиги студентов ПНИПУ и сотрудников кафедры «Охрана окружающей среды».— Приоритетом в реализации «Зеленого политеха» мы выделяем создание отчета по устойчивому развитию университета и актуализацию данных по воздействию ПНИПУ на окружающую среду, а также обеспечение открытости этой информации, — отметила Екатерина Панькова.Напомним, что в 2022 году Пермский политех занял 160 место в международном списке вузов, а среди университетов России — 4.