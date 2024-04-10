Судебные приставы Пермского края взыскали ущерб с экс-руководителя государственного учреждения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Бывший начальник Частинской станции по борьбе с болезнями животных был осужден в феврале текущего года. Следствием было установлено, что в период нахождения в должности чиновник, используя служебное положение, растратил свыше 180 тыс. рублей, принадлежащих возглавляемому учреждению.В частности, руководитель незаконно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о работе своей супруги, являющейся главным санитарным врачом станции. Он давал указание подчиненным работникам — бухгалтерам производить незаконные начисления и выплату заработной платы. При этом, женщина в этот период находилась на отдыхе за пределами Российской Федерации. Также руководитель завышал размер выплачиваемой ей премии, вопреки требованиям локальных нормативных актов учреждения.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Помимо уголовного наказания, он обязан был возместить причиненный ущерб.В отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с осужденного задолженности в размере более 186,5 тысяч рублей в пользу Государственной ветеринарной инспекции Пермского края.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о мерах принудительного взыскания. В целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав наложил арест на расчетные счета должника и запретил совершать регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем Renault Duster.Благодаря действиям должностного лица ущерб был взыскан, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.