В администрации Перми проходят дни молодого специалиста

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Студентов ожидает обширная программа, мероприятия проходят с 9 по 24 апреля. Ребята посетят молодежный общественный центр по улице Маршала Рыбалко, 106, департамент транспорта администрации Перми, Дом молодежи и другие значимые места.Как рассказали в управлении по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, Дни молодого специалиста приурочены к празднованию Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. В 2024 году в Днях молодого специалиста примут участие около 30 студентов из Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского филиала Высшей школы экономики, Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Прянишникова, Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Все студенты – активные и целеустремлённые молодые люди, которые принимают участие в форумах, конференциях и конкурсах, а также видят развитие своей карьеры через устройство на работу в муниципалитет.В рамках Дней молодого специалиста студентов ожидает обширная программа. Например, ребята посетили недавно открывшийся молодежный общественный центр по улице Маршала Рыбалко, 106. Здесь их познакомили с развитием молодежной политики, рассказали про такие проекты, как «Активный Кировский» и «школа Стрит-арта». Кроме того, студенты побывали в городской Службе по обращению с животными без владельцев.– Администрация города ведет активную работу с молодёжью. Вот уже пятый раз в рамках Дней молодого специалиста мы привлекаем студентов пермских вузов, знакомим их с работой администрации и ее структурных подразделений. Ребята посмотрят на работу городской команды с разных сторон, смогут попробовать себя в этом и задать вопросы, возможно, своим будущим коллегам. У нас есть такая практика, что студенты, участвовавшие в Днях молодого специалиста, впоследствии устраиваются к нам на работу и показывают себя как хорошие сотрудники, – отметил руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских.Помимо этого, для ребят будет организована экскурсия по зданию администрации Перми на улице Ленина, 23 – памятнику архитектуры XIX века. Заключительным мероприятием Дней молодого специалиста станет общая встреча, где студенты смогут поделиться своими впечатлениями и высказать предложения по развитию города.