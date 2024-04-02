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В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства
В «Уралкалии» (входит в Группу «Уралхим») стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик, традиционно проводящийся в преддверии Дня химика.
В конкурсе примет участие 21 технолог из семи обогатительных фабрик компании. Победители будут определяться в трех номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов».
В теоретической части конкурсанты ответят на тестовые вопросы по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности.
На практическом этапе участники продемонстрируют профессиональные навыки по основным технологическим операциям в своей специальности.
Победители конкурса традиционно награждаются дипломами и денежными призами, им также устанавливается надбавка к зарплате за профессиональное мастерство.
Светлана Алиферова, заместитель технического директора по вопросам обогащения ПАО «Уралкалий», председатель конкурсной комиссии:
- Конкурс профессионального мастерства позволяет участникам обмениваться опытом, достигать новых вершин в профессиональном росте, мотивирует применять лучшие практики в работе, повышает престиж рабочих специальностей. Профмастерство в «Уралкалии» стало доброй традицией, участники ежегодно подтверждают свои компетенции и высокий уровень профессионализма.
В конкурсе примет участие 21 технолог из семи обогатительных фабрик компании. Победители будут определяться в трех номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов».
В теоретической части конкурсанты ответят на тестовые вопросы по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности.
На практическом этапе участники продемонстрируют профессиональные навыки по основным технологическим операциям в своей специальности.
Победители конкурса традиционно награждаются дипломами и денежными призами, им также устанавливается надбавка к зарплате за профессиональное мастерство.
Светлана Алиферова, заместитель технического директора по вопросам обогащения ПАО «Уралкалий», председатель конкурсной комиссии:
- Конкурс профессионального мастерства позволяет участникам обмениваться опытом, достигать новых вершин в профессиональном росте, мотивирует применять лучшие практики в работе, повышает престиж рабочих специальностей. Профмастерство в «Уралкалии» стало доброй традицией, участники ежегодно подтверждают свои компетенции и высокий уровень профессионализма.
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