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Судебные приставы помогли работникам кунгурского предприятия получить причитающуюся заработную плату

09.50 Вторник, 9 апреля 2024
Двое жителей Кунгура устроились электрогазосварщиками в строительно-производственную компанию. При этом работодатель не сразу оформил с ними официальные трудовые отношения и не производил за них отчислений страховых взносов, тем самым нарушив право граждан на обязательное социальное страхование.

Также работники не получили причитающихся выплат за ежегодный оплачиваемый отпуск и за вынужденный простой, когда деятельность предприятия была приостановлена по решению суда в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства.

За защитой своих конституционных прав на оплату труда граждане обратились сначала в суд, а затем к судебным приставам.

В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании с ООО «Промспецбетон» в пользу каждого работника более 105 тысяч рублей. В данную сумму вошли долги по заработной плате, компенсации за нарушения сроков ее выплаты, моральный вред и оплата времени простоя.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство компании о возбуждении исполнительных производств и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Также в рамках принудительного взыскания задолженностей был наложен арест на счета должника в банках и вынесен запрет на совершение регистрационных действий с транспортным средством.

Благодаря принятым мерам долги в пользу работников взысканы в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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