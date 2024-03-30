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Пермский участник СВО отобрался на Паралимпийские игры

10.14 Понедельник, 8 апреля 2024
6 апреля в селе Усть - Качка состоялся XXIV турнир Кубка ветеранов боевых действий Пермского края по волейболу. Впервые участие в нем приняли 16 команд из Пермского края (г. Пермь, г. Оса, г. Чусовой, г. Кунгур, г. Губаха, с. Сива, г. Верещагино, с. Уинское, г. Лысьва, г. Нытва).

Впервые в турнире приняла участие команда Ассоциации ветеранов СВО.

Команды, в зависимости от прошлогоднего опыта участия, были распределены на группы. Победители в каждой группе получили призы.

Расцветка приза красного, чёрного и зелёного цветов напоминает о цветах афганского флага. Турнир был посвящен 35-летию вывода советских войск из Афганистана и поддержке Вооружённых сил РФ, ведущих сегодня специальную военную операцию.

На мероприятии было вручено приглашение от Паралимпийского комитета России Алексею Цыбенко - его кандидатура включена в основной состав национальной сборной.

Участники соревнований благодарят Пермское краевое отделение «Боевое братство» и Пермский городской Совет ветеранов за великолепную организацию турнира, а все команды - за спортивный азарт и поддержание духа боевого братства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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