После мер принудительного исполнения пермячка вернула деньги, потраченные на ее образование

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Между минздравом Пермского края и абитуриенткой был заключен договор целевого обучения в медицинской академии им. Е.А. Вагнера. Министерство брало на себя обязанность оказывать студентке меры социальной поддержки, а со своей стороны гражданка обещала после прохождения обучения 3 года отработать в одной из краевых многопрофильных больниц.В официальном документе было прописано, что девушка будет получать денежные выплаты каждый семестр обучения в вузе. Но после получения диплома о высшем образовании молодой специалист не спешила трудоустраиваться в оговоренное медучреждение. Когда стало понятно, что девушка не собирается выполнять свою часть договорных обязательств, должностные лица обратились в суд с целью взыскать потраченные на нее бюджетные средства, а также оштрафовать ее за неисполнение условий официального документа.Изучив особенности заключенного между истцом и ответчиком соглашения, слуги Фемиды постановили вернуть министерству здравоохранения сумму в 105 тысяч рублей, но отказали в части штрафных санкций, указав на невозможность этого действия в рамках договора о целевом обучении.Исполнительное производство в отношении 21-летней пермячки было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу своевременно уведомили о данном факте, но возможные негативные последствия уклонения от финансовых обязательств не стали стимулом к исполнению решения суда. В качестве понуждения гражданки к выплате долга сотрудник ведомства взыскал с нее исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. После применения данной меры принудительного исполнения девушка перечислила взыскателю денежные средства в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.