Возрастное ограничение 18+

После мер принудительного исполнения пермячка вернула деньги, потраченные на ее образование

10.12 Понедельник, 8 апреля 2024
Между минздравом Пермского края и абитуриенткой был заключен договор целевого обучения в медицинской академии им. Е.А. Вагнера. Министерство брало на себя обязанность оказывать студентке меры социальной поддержки, а со своей стороны гражданка обещала после прохождения обучения 3 года отработать в одной из краевых многопрофильных больниц.

В официальном документе было прописано, что девушка будет получать денежные выплаты каждый семестр обучения в вузе. Но после получения диплома о высшем образовании молодой специалист не спешила трудоустраиваться в оговоренное медучреждение. Когда стало понятно, что девушка не собирается выполнять свою часть договорных обязательств, должностные лица обратились в суд с целью взыскать потраченные на нее бюджетные средства, а также оштрафовать ее за неисполнение условий официального документа.

Изучив особенности заключенного между истцом и ответчиком соглашения, слуги Фемиды постановили вернуть министерству здравоохранения сумму в 105 тысяч рублей, но отказали в части штрафных санкций, указав на невозможность этого действия в рамках договора о целевом обучении.

Исполнительное производство в отношении 21-летней пермячки было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу своевременно уведомили о данном факте, но возможные негативные последствия уклонения от финансовых обязательств не стали стимулом к исполнению решения суда. В качестве понуждения гражданки к выплате долга сотрудник ведомства взыскал с нее исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. После применения данной меры принудительного исполнения девушка перечислила взыскателю денежные средства в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пропавшую в Асбесте девушку нашли мертвой
07 апреля 2024
Пропавшая 15-летняя девушка из Сысерти оставила родным записку
07 апреля 2024
Екатеринбурженка спасла кошку, которая выпала из окна. Девушка ищет хозяев
05 апреля 2024
На крупные выплаты попала втюхавшая екатеринбуржцу ненужные товары компания
03 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:18 Росреестр совместно с АО «ДОМ.РФ» разработал индекс цен на первичном рынке жилья
10:14 Пермский участник СВО отобрался на Паралимпийские игры
10:12 После мер принудительного исполнения пермячка вернула деньги, потраченные на ее образование
10:37 Валерий Сухих: Многие законы были новаторскими и успешно решали сложнейшие задачи по развитию Прикамья
15:02 Ученые ПНИПУ разработали воздухоочистительное устройство для газотурбинных установок
15:00 Детская доля: особенности заключения сделок с недвижимостью несовершеннолетних
11:11 Валерий Сухих: Прикамцы продолжают открывать по-новому самые интересные уголки Пермского края
14:43 Почта России доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям Прикамья
14:41 Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить производительность оборудования для нефтедобычи
14:18 Ученые ПНИПУ сделают точнее оптоволоконные датчики для мониторинга зданий и мостов
14:17 Росреестр Прикамья рассказал о новых правилах господдержки аграриев
10:47 Долгая дорога в суд: ради восстановления справедливости судебный пристав помог должнице оформить документы
15:42 Отходы уменьшить и почве помочь: ученые ПНИПУ разработали способ переработки иловых осадков в технический грунт
14:33 «Горьковка» познакомит пермяков с жизнью и творчеством Василия Каменского и Владимира Набокова
10:19 Судебные приставы достали должника из-под кровати и доставили в суд
14:42 Ученые ПНИПУ разработали метод диагностики гидравлических систем грузовых машин
14:40 Жители Прикамья оформили около 10 тысяч льготных ипотек
10:13 Прикамские звезды засияют в Москве
14:47 В Пермском крае для развития сферы туризма определено 26 объектов туристического интереса и 30 земельных участков и территорий
14:43 Ученые ПНИПУ разработали новый вид звукопоглощающих конструкций для самолетов
10:24 В Перми мужчина погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться машины
Все новости
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK