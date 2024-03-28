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Судебные приставы достали должника из-под кровати и доставили в суд

10.19 Вторник, 2 апреля 2024
36-летний житель г. Кудымкара должен был предстать перед судом за систематическое нарушение прав своего ребенка. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Задолженность перед 17-летним сыном составляла более 235 тыс. рублей. Ранее судом неплательщику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ему разъяснили негативные последствия нарушения запрета покидать город. Отдельно алиментщика предупредили о том, что если он не явится в суд в положенное время, то будет доставлен туда принудительно силами судебных приставов по ОУПДС.

Но правовой ликбез не повлиял на сознательность подсудимого, и он проигнорировал судебное заседание. Судьей было принято решение о принудительном приводе мужчины. Сотрудники отдела судебных приставов по г. Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю прибыли по адресу проживания подсудимого. Там их встретила сожительница должника, которая отрапортовала, что мужчина уже неделю не появлялся дома, и о его текущем местонахождении она ничего не знает. При этом женщина красноречиво поглядывала в сторону кровати, которая стояла в углу комнаты. Применив на практике дедуктивный метод, работники органа принудительного исполнения стянули со спального места матрас и обнаружили под ним пару голых пяток. Вскоре из под мебели показался и их владелец. Им оказался разыскиваемый должник.

Выходка мужчины была расценена как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава и, кроме уголовного наказания, он был подвергнут санкциям за административное правонарушение.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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