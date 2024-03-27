Жители Прикамья оформили около 10 тысяч льготных ипотек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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За время действия льготной ипотеки в Прикамье зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Льготная ипотека – это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной.Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена Правительством РФ весной 2020 года. Льготная ставка и максимальные суммы кредита по госпрограмме менялись несколько раз. C 1 января 2023 года ставка - 8%. Именно под такой процент можно оформить кредит для покупки жилья до 1 июля 2024 года. Пониженная ставка действует на протяжении всего срока ипотеки.Получить льготный ипотечный кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке для всех регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 30%.Государственная программа сельской ипотеки позволила более двум тысячам семей в нашем крае приобрести новые дома и квартиры и, тем самым, повысить качество жизни. Данная программа была запущена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья на сельских территориях по ставке не более 3% годовых.«До 80% ипотечных сделок проходят в электронном виде, средний срок регистрации составляет 8 часов, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. - Благодаря комплексной работе Управления Росреестра с кредитными организациями, застройщиками, риелторами количество цифровых ипотечных сделок с 2020 года увеличилось, практически, втрое. При оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляют документы в Росреестр. Это помогает людям просто и быстро решать вопросы, связанные с приобретением и продажей недвижимости, не тратить время на заполнение бумажных документов. Такой формат получения услуг актуален и удобен для граждан».