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В Перми мужчина погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться машины

10.24 Пятница, 29 марта 2024
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина третьей части доходов на содержание 9-летней дочери и 6-летнего сына. На протяжении длительного времени мужчина не оказывал помощи своим детям и накопил свыше 800 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В ходе проверки имущественного положения должника было установлено, что за ним зарегистрировано транспортное средство марки Lada Vesta.

Гражданина вызвали на прием к судебном приставу. В ходе беседы сотрудник службы заметил у мужчины ключи от автомобиля. Машина была обнаружена недалеко от подразделения службы и подвергнута аресту. Перспектива стать пешеходом в корне не устроила должника. В этот же день он полностью погасил всю сумму задолженности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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