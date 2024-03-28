В Перми мужчина погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться машины

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина третьей части доходов на содержание 9-летней дочери и 6-летнего сына. На протяжении длительного времени мужчина не оказывал помощи своим детям и накопил свыше 800 тысяч рублей задолженности по алиментам.В ходе проверки имущественного положения должника было установлено, что за ним зарегистрировано транспортное средство марки Lada Vesta.Гражданина вызвали на прием к судебном приставу. В ходе беседы сотрудник службы заметил у мужчины ключи от автомобиля. Машина была обнаружена недалеко от подразделения службы и подвергнута аресту. Перспектива стать пешеходом в корне не устроила должника. В этот же день он полностью погасил всю сумму задолженности.