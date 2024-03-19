В «Горьковке» отметят юбилей Канта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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1 апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка к 300-летию со дня рождения великого философа (12+).Иммануил Кант (1724-1804) – немецкий философ эпохи Просвещения. Первое знакомство с ним библиотекари советуют начать с книги К. Уонта «Кант для начинающих».В экспозиции есть собрание сочинений Канта на немецком языке, написанное готическим шрифтом, многотомные труды Канта на русском языке издательств «Наука», «Чоро», «Мысль», «Искусство». Представлены и три самые известные работы Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790).Известный ученый Т. Ойзерман уделяет большое внимание философским идеям Канта в своих трудах «Кант и Гегель: опыт сравнительного исследования» и «Теория познания Канта». В. Асмус в своем труде размышляет об исторической роли философии Канта, этике и эстетике.О значении философских мыслей Канта для общества говорят и другие исследователи в сборнике «Кант и философия в России» и антологии «Кант: pro et contra».Многочисленные публикации о философии Канта представлены статьями исследователей в журналах «Вопросы философии», «Знание. Понимание. Умение», «Педагогика» и «Открытая школа».Читатели могут познакомиться с биографиями Канта, написанными М. Буром и М. Том. Интересна литературная пьеса «Иммануил Кант» на немецком языке, написанная в 1978 г. австрийским прозаиком Т. Бернхардтом, где Кант предстает перед читателем в комедии.Выставка будет работать в холле 1 этажа библиотеки до конца апреля.