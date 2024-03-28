Судебные приставы защитили права прикамских школьников на качественное питание

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В ходе внеплановых проверок, организованных краевым Роспотребнадзором на двух предприятиях Бардымского района, поставляющих продукты питания в общеобразовательные учреждения, были выявлены недостатки, которые напрямую влияли на безопасность продукции.Так, в частной пекарне сотрудники надзорного органа задокументировали нарушение условий хранения муки, заражение помещения патогенными микроорганизмами, несоблюдение правил маркировки хлебобулочных изделий. На складе организации по оптовой продаже продуктов питания также игнорировались требования к хранению круп, овощей и консервации. Несоблюдение данных санитарных норм и правил небезопасно для здоровья потребителей и могло повлечь за собой негативные последствия. Результаты контрольных мероприятий были переданы в суд с целью обязать предпринимателей привести в надлежащее состояние процесс изготовления и складирования пищевых продуктов.Слуги Фемиды признали исковые требования должностных лиц обоснованными и вменили в обязанности индивидуального предпринимателя и представителей юридического лица исправить все выявленные недочеты.Исполнительные листы были предъявлены на исполнение в отделение судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должников своевременно уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о правовых последствиях неисполнения социально значимых судебных решений. Перспектива привлечения к административной ответственности и применения штрафных санкций поспособствовали скорейшему наведению порядка на обоих предприятиях.Получив документальные подтверждения проделанных работ по приведению производственных и складских помещений в надлежащее состояние, судебный пристав окончил оба исполнительных производства фактическим исполнением.