Прикамский Росреестр за 2,5 года программы догазификации легализовал более 10 тысяч объектов сетей газораспределения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С октября 2021 года – начала действия государственной программы догазификации* Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на государственный кадастровый учет и осуществило государственную регистрацию прав в отношении более 10 тыс. объектов сетей газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Горгазсервис».К 1 января 2025 года планируется легализовать еще порядка 16 тыс. объектов капитального строительства, относящихся к системе газораспределения.По данным министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, всего в Прикамье по программе догазификации подключено к газу 13,6 тыс. домовладений.«От скорости учета объектов газовых сетей в Едином государственном реестре недвижимости зависит то, как быстро люди получат тепло и комфорт в свои дома, начнут экономить денежные средства. Электронный формат взаимодействия Росреестра с газораспределительными организациями обеспечивает максимально короткие сроки принятия решений государственными регистраторами, что поможет пермякам значительно быстрее получить все необходимые удобства, – отмечает заместитель руководителя Управления Анна Болотникова. – Так, АО «Газпром газораспределение Пермь» взаимодействует с Росреестром исключительно в электронном виде на протяжении нескольких лет. За 1 квартал 2024 года в региональный Росреестр от компании поступило более 1000 заявлений, срок принятия решений по которым составил в среднем 1 рабочий день».В АО «Газпром газораспределение Пермь» видят очевидные преимущества подачи документов в электронном виде. «Скорость и доступность процедур, минимизация затрат, удобство и простота электронных сервисов, стопроцентная безопасность сделок, обеспеченная защищенными каналами связи и электронно-цифровой подписью, делают наши бизнес-процессы более эффективными», - отмечает заместитель генерального директора по правовым вопросам Алексей Синев.К сведению. Сеть газораспределения - единый производственно-технологический комплекс, в который входят наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства. Он предназначен для транспортировки природного газа от его источника до потребителя.*Программа социальной догазификации домовладений стартовала в России 18 октября 2021 года по поручению президента Российской Федерации (от 31.05.2020 № Пр-907).Также по поручению президента РФ (Послание Федеральному собранию 29 февраля 2024 года) программу социальной газификации планируется расширить и распространить на земельные участки в садоводческих некоммерческих товариществах, находящихся в газифицированных населенных пунктах.