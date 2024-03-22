В Пермском крае должники прошли медосмотр после вмешательства судебного пристава

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю были возбуждены исполнительные производства об обязании двух мужчин 28-ми и 40-ка лет пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулёза.Судебный пристав-исполнитель уведомил должников о возбуждении исполнительных производств, а также предупредил их об административной ответственности за уклонение от исполнения судебных решений.Дополнительно мужчинам рассказали об опасности заболевания в случае его обнаружения. После беседы с сотрудником органа принудительного исполнения оба должника прошли необходимые обследования.Судебный пристав получил подтверждающие документы из медицинского учреждения, на основании которых исполнительные производства были окончены.