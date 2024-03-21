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Валерий Сухих: Регион готовится к главному празднику страны

14.00 Вторник, 26 марта 2024
zsperm.ru
В Перми прошло заседание организационного комитета «Победа», на котором обсудили вопрос социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и концепцию празднования 79-й годовщины Победы. Заседание провел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Участие в нем также принял спикер регионального парламента Валерий Сухих.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны ко Дню победы получат федеральные и региональные выплаты в течение апреля. Глава региона поручил краевому министерству труда и социального развития взять на контроль соблюдение сроков выплат. «Большое внимание уделяем адресному сопровождению, за каждым ветераном закреплен социальный участковый. Кроме того, на контроле держим вопросы, связанные со здоровьем ветеранов – диспансеризацией, лекарственным обеспечением. Увеличили частоту посещения ветеранов на дому, организовали доставку льготных лекарств, оказываем для них внеочередную плановую госпитализацию в стационары», – сообщил губернатор.

Ежегодно ко Дню Победы ветеранам за счет федерального бюджета выплачивается 10 тысяч рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. В рамках региональной поддержки выплаты в размере пяти тысяч рублей получат порядка пяти тысяч человек – это пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла.

Празднование Дня Победы пройдет под девизом «Фронт и тыл – сила в единстве». Об этом также было заявлено на заседании оргкомитета. По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, Прикамье, как исторически промышленный регион, и сегодня вносит значительный вклад в обеспечение фронта в ходе проведения специальной военной операции. «Регион готовится к главному празднику страны – Дню Победы. Особое внимание при подготовке уделяется ветеранам Великой Отечественной войны – тем, кто подарил нам этот праздник. Вместе с тем, это событие – послание молодому поколению. По примеру своих дедов и прадедов наши бойцы, рискуя жизнью, сегодня с честью защищают свою Родину на передовой. Не проводить параллели невозможно. Жители Прикамья, как и 80 лет назад, обеспечивают надежный тыл. Сегодня оборонно-промышленный комплекс региона в ударных темпах работает на нужды фронта», – отметил спикер.

Отметим, что среди мероприятий традиционно запланировано торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади. После парада на площади перед «Театром-Театром» состоятся выступления творческих коллективов. Также тематические праздничные мероприятия пройдут на набережной Камы. Отметим, что по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в апреле состоится еще одно заседание краевого организационного комитета «Победа», в ходе которого будет утверждена итоговая программа праздничных мероприятий. Также на заседании обсудят вопросы обеспечения безопасности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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