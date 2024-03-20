В Прикамье безответственная мать, бросившая ребенка-инвалида, год проведет в колонии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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За нежелание содержать собственного ребенка жительница Пермского края поплатилась личной свободой.По решению суда с 2012 года уроженка Октябрьского района обязана была ежемесячно перечислять на содержание сына-инвалида четвертую часть своего дохода. В этом году молодой человек достигнет совершеннолетия, но за все это время его мать, лишенная родительских прав, не предпринимала попыток оказать ему материальную поддержку. Работать 42-летняя женщина категорически не хотела, на учет в центр занятости не вставала, с сыном не общалась, участия в его воспитании не принимала.В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, алиментщица привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Назначенное ей наказание в виде обязательных работ не оказало должного влияния, в связи с чем последовало возбуждение уголовного дела по ч. 1. ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно, но и это не стало для нее поводом вспомнить о своих родительских обязанностях. Когда сумма долга по алиментам превысила 500 тысяч рублей, дознавателем службы в отношении должницы вновь было возбуждено уголовное дело.С учетом того, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд приговорил алиментщицу к 1 году колонии.