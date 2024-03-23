Соболезнование Муфтия Пермского края родным и близким погибших и пострадавших из-за теракта в подмосковном Красногорске

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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От имени Централизованной религиозной организации «Региональное Духовное управление мусульман Пермского края» в составе ЦДУМ России и от себя лично выражаю сердечные соболезнования родным и близким погибших и пострадавших из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска вечером 22 марта 2024 года.Изверги не побоялись Всевышнего и устроили его в Священный пост, который идёт сейчас у православных и мусульман. Более 60 погибших и 100 пострадавших, ни в чем не повинных людей.Вместе с вами скорбим, глубоко сострадаем всем родным и близким погибших и пострадавших. Верим, что Всевышний Аллах не оставит вас в столь трудную минуту! Молим Всевышнего о скорейшем выздоровлении раненых и о душах погибших.Председатель ЦРО РДУМ ПК в составе ЦДУМ России,Муфтий Пермского края Авар хазрат Аблаев