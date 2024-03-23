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Соболезнование Главы Пермской митрополии родным и близким погибших и пострадавших в теракте в Подмосковном городе Красногорске
С глубокой скорбью воспринял весть об ужасном теракте, произошедшем в Подмосковном городе Красногорске, в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, горячо сопереживаю всем, кого коснулась страшная трагедия.
Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоравлении раненных и пострадавших в вопиющем преступлении.
Милосердный Господь да ниспошлет мужество перенести скорбь и боль утраты и уврачевание душевных и телесных ран всем пострадавшим.
Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, Глава Пермской митрополии
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, горячо сопереживаю всем, кого коснулась страшная трагедия.
Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоравлении раненных и пострадавших в вопиющем преступлении.
Милосердный Господь да ниспошлет мужество перенести скорбь и боль утраты и уврачевание душевных и телесных ран всем пострадавшим.
Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, Глава Пермской митрополии
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