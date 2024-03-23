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Губернатор Махонин предложил организовать место памяти трагедии в «Крокус Сити Холле» у мемориала жертвам «Хромой лошади»
Во многих городах России после теракта в «Крокус Сити Холле» создаются стихийные мемориалы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил в качестве такой площадки место, где в Перми уже есть мемориал.
«Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле» можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», - пишет Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Напомним, накануне поздно вечером он сообщил, что все ответственные службы и ведомства Прикамья приведены в состояние готовности, в регионе усилены меры безопасности. Все развлекательные мероприятия в выходные отменены.
«Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле» можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», - пишет Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Напомним, накануне поздно вечером он сообщил, что все ответственные службы и ведомства Прикамья приведены в состояние готовности, в регионе усилены меры безопасности. Все развлекательные мероприятия в выходные отменены.
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