Прикамский Росреестр: куда обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Управление Росреестра по Пермскому краю поступил вопрос пермяка о том, как подать в Росреестр заявление о возврате излишне уплаченных денежных средств.В Пермском крае заявление можно подать тремя способами.1. Обратиться в офис МФЦ.2. Направить в Управление по почте.К сведению. Скачать заявление можно на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/ в региональном блоке «Пермский край»: «Деятельность»/«Государственные услуги и функции»/«Кадастровый учет и (или) регистрация прав»/«Стоимость, реквизиты и образцы платежных документов».3. Подать через «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра в разделе «Мои услуги и сервисы»/«Иное»/«Возврат платы и государственной пошлины» (заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя).Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате.Важные дополнения.1. Подать заявление о возврате излишне уплаченной государственной пошлины может как сам налогоплательщик, так и его представитель. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующими документами.2. В заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета плательщика государственной пошлины. Если денежные средства возвращаются представителю, реквизиты банковского счета представителя.3. Если государственная пошлина уплачена иным лицом, то на основании п.3 ст.333.40 НК РФ с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины должен обратиться плательщик государственной пошлины (т.е. лицо, в отношении которого было совершено данное действие).