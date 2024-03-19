Валерий Сухих: Профориентация должна способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На заседании краевого парламента и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева в рамках «правительственного часа» представила информацию о реализации федерального проекта «Профессионалитет».В Пермском крае проект реализуется с 2022 года. Он позволяет осуществлять подготовку кадров в системе среднего профессионального образования с привлечением работодателей. Ключевым элементом является практическое обучение.В настоящее время в регионе созданы пять образовательно-производственных кластеров: машиностроение, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и металлургия. Партнерами выступают предприятия, действующие в реальном секторе экономики. Среди них – АО «ОДК-Пермские моторы», ОАО «Российские железные дороги», АО «Метафракс Кемикалс», АО «Чусовской металлургический завод». Организации принимают участие в разработке образовательных программ, практическом обучении, материально-техническом оснащении, заключении целевых договоров и дальнейшем трудоустройстве выпускников. По информации министерства, не менее 85% выпускников трудоустраиваются на предприятия кластера.В 2024 году будут открыты ещё три образовательных кластера по отраслям «педагогика», «клиническая и профилактическая медицина» и «топливно-энергетический комплекс». Таким образом, в Пермском крае в восьми кластерах будет обучаться 5171 студент.Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, такой подход позволяет студентам получить практические навыки еще на этапе обучения. «Профориентация должна помогать школьникам и студентам в самоопределении, а также способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае. С помощью образовательных кластеров колледжи и техникумы могут усилить свои образовательные программы и обновить материально-техническую базу. Важно, что в подготовке будущих специалистов участвует сам работодатель, поэтому выпускники будут отвечать всем запросам отрасли», – подчеркнул Валерий Сухих.Как отметила Наталья Зверева, в последние годы в регионе растут контрольные цифры приема в СПО по приоритетным направлениям подготовки. Кроме этого, по итогам обучения трудоустраиваются более 95% выпускников профессиональных образовательных организаций.