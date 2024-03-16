Валерий Сухих: Поддержка участников СВО – первостепенная задача для властей разных уровней

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В двух чтениях депутаты краевого парламента поддержали инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина о налоговой преференции для участников специальной военной операции.Речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту в войсках Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации, а также проходящих службу в войсках Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции. Кроме того, теперь налоговой преференцией сможет воспользоваться супруга или супруг участника СВО.Налоговая льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов независимо от даты начала участия в специальной военной операции.По словам Валерия Сухих, поддержка участников СВО, предоставление им и их семьям необходимой помощи – первостепенная задача для властей разных уровней. «Наши земляки с честью и мужеством исполняют свой долг. С первых дней спецоперации регион принимает все усилия, чтобы обеспечить благополучие участников СВО и их близких, предоставляя им финансовую, юридическую и психологическую помощь. Необходимо и дальше совершенствовать региональную систему мер поддержки, учитывая обратную связь от бойцов и их семей», – отметил Валерий Сухих.Напомним, инициативу губернатора об освобождении от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции депутаты краевого парламента одобрили в октябре 2023 года.