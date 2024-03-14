Валерий Сухих: Регион создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае вводят новые меры поддержки для многодетных. Депутаты краевого парламента в двух чтениях поддержали проект закона о продлении и расширении мер поддержки для нуждающихся многодетных семей. Законопроект внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.Проект закона позволит семьям продлить статус многодетных до момента достижения старшим ребенком 23 лет. Главное условие – он должен учиться очно. На сегодня Закон «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» учитывает детей в возрасте до 18 лет. Теперь семьи, чье право на льготы и меры поддержки прекратилось по действующим правилам, но возобновилось по новым, смогут вновь получить статус многодетных.Также законопроектом были сохранены действующие меры поддержки. Среди них – бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок без ограничения количества посещений и в любом регионе России, льготы по оплате коммунальных услуг и бесплатное питание для школьников.Кроме этого, проектом закона расширяются меры поддержки для нуждающихся многодетных семей. Они смогут получать компенсацию на оплату жилого помещения и дополнительную компенсацию, если 30% от расходов на оплату жилья и ЖКУ превышают размер установленной льготы.Детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных организациях, будет предоставлен бесплатный проезд автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом. А тем, кто обучается в средних профессиональных образовательных организациях, будет предусмотрено бесплатное питание аналогично обучающимся в общеобразовательных организациях. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки будут определяться нормативными правовыми актами краевого правительства.По словам председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, принятие законопроекта – значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми. «В начале года президент России Владимир Путин подписал указ, который определил статус многодетных семей в нашей стране и полномочия регионов по их поддержке. Ряд предлагаемых льгот был реализован в Пермском крае и до этого. Принятие законопроекта позволит продлить и расширить региональные меры поддержки семей с детьми. Выполняя поручение президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей», – подчеркнул спикер.Также в связи с введением удостоверения единого образца проект закона предусматривает право многодетных семей переоформить ранее выданное удостоверение многодетной семьи. Изменения в региональное законодательство разработаны в соответствии с указом президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей.