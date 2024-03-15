Родители пермских первоклассников могут подготовить черновик заявления на запись детей в школу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Во всех школах Перми прием заявлений в первые классы начнется 1 апреля. Заявление можно подать тремя основными способами, в том числе через цифровые сервисы.С 2024 года появилась возможность подать заявление на запись детей в школу с помощью портала «Госуслуги». Подготовить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете на портале родители могут уже сейчас.Как рассказали в министерстве образования и науки Пермского края, подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете.Для формирования заявления через «Госуслуги» понадобятся подтвержденная учетная запись, паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, данные документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории. Кроме того, пользователям может прийти сообщение о необходимости представить оригиналы документов в школу. В обязательном порядке необходимо будет представлять документы, подтверждающие льготы.В ведомстве отмечают, что заявление на запись ребенка в 1 класс также можно подать лично в школе или направить пакет документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Добавим, прием в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Зачисление на первом этапе производится после 30 июня в течение трех рабочих дней.Второй этап приема детей – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в любую школу.Зачисление производится по каждому заявлению в течение пяти рабочих дней.Отметим, что внеочередное право на запись в 1 класс в общеобразовательные школы имеют дети погибших при выполнении задач в специальной военной операции или погибших вследствие увечий, полученных при выполнении этих задач. Первоочередное право записи в первый класс имеют дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, по месту жительства, дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы по месту жительства.Преимущественное право записи в первый класс имеют братья и сестры, в том числе сводные, у которых один общий родитель – отец или мать. Для зачисления нужно предоставить копию свидетельства о рождении детей и документ, подтверждающий родство заявителя, паспорт родителя или законного представителя, который будет подавать заявление.В приеме государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. Ситуации, что ребенок не попадает ни в одну школу, исключены.