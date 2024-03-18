Возрастное ограничение 18+

В Пермском крае взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешехода

10.10 Среда, 20 марта 2024
Авария произошла на выезде из с. Карагай. Водитель автомобиля «Нива», совершая обгон впереди идущего транспорта, допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части с соблюдением правил дорожного движения и был одет в куртку со светоотражающими элементами.

От полученных травм пострадавший скончался, а его дочь обратилась в суд с требованием взыскать с виновника ДТП денежные средства в качестве компенсации за потерю близкого человека и нравственные страдания, связанные с трагедией. Так как ранее вина шофера была доказана в ходе уголовного следствия, претензии истицы были признаны законными, и подсудимого обязали выплатить ей 800 тыс. рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Но денежные средства поступали не регулярно, и сотрудник ведомства дополнительно ограничил неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес временный запрет на управление транспортным средством. Меры принудительного исполнения поспособствовали скорейшему погашению задолженности перед взыскателем. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
На свердловской трассе под колёсами «Газели» погиб пешеход
18 марта 2024
В свердловском посёлке пьяный водитель насмерть сбил пешехода
15 марта 2024
Больше полумиллиона рублей заплатит житель Артёмовского за преступление 20-летней давности
19 марта 2024
Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за травму на ступеньках
14 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:10 В Пермском крае взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешехода
14:51 Ученые Пермского политеха повысили стабильность и точность навигационных систем
14:48 Краевой Росреестр озвучил итоги и планы проведения комплексных кадастровых работ в Пермском крае
10:03 В Перми взыскали штраф за ненадлежащую рекламу со стоматологической клиники
14:57 Территория Пермского края оцифрована на 80 процентов
14:55 Ученые ПНИПУ разработали отказоустойчивое устройство для добычи нефти в осложненных условиях
10:11 В Перми судебные приставы нашли должницу по объявлению о продаже одежды
18:47 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента
14:35 Разработка ученых Пермского политеха ускорит и улучшит производство деталей для снижения веса самолета
14:34 Росреестр Прикамья разъясняет, когда требуется согласие банка на распоряжение имуществом, находящимся в ипотеке
12:13 Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента
14:39 «Уралкалий» стал генеральным спонсором соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024»
14:25 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с кадастрового учета разрушенный дом при наличии ареста
14:22 Ученые ПНИПУ выяснили, как остатки смазочной жидкости влияют на прочность металла
11:01 Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием
14:22 Пермские ученые разработали прочный протез верхней челюсти для онкостоматологических пациентов
14:19 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли согласие членов ГСК при оформлении земельного участка в собственность
10:43 В Пермском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом
15:10 На коллегии Прикамского Росреестра оценили результаты работы в 2023 году и обозначили приоритетные задачи
15:07 В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера
11:08 Прикамец с сахарным диабетом получил жизненно необходимое медицинское изделие
Все новости
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK