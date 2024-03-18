В Пермском крае взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешехода

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Авария произошла на выезде из с. Карагай. Водитель автомобиля «Нива», совершая обгон впереди идущего транспорта, допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части с соблюдением правил дорожного движения и был одет в куртку со светоотражающими элементами.От полученных травм пострадавший скончался, а его дочь обратилась в суд с требованием взыскать с виновника ДТП денежные средства в качестве компенсации за потерю близкого человека и нравственные страдания, связанные с трагедией. Так как ранее вина шофера была доказана в ходе уголовного следствия, претензии истицы были признаны законными, и подсудимого обязали выплатить ей 800 тыс. рублей.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Но денежные средства поступали не регулярно, и сотрудник ведомства дополнительно ограничил неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес временный запрет на управление транспортным средством. Меры принудительного исполнения поспособствовали скорейшему погашению задолженности перед взыскателем. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.