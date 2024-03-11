Краевой Росреестр озвучил итоги и планы проведения комплексных кадастровых работ в Пермском крае

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В 2023 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы, проведенные за счет бюджетных средств, выполнены в отношении всех запланированных 690 кварталов. Результаты ККР внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).«Работы проведены в отношении 75 тысяч объектов недвижимости: уточнены границы около 19 тысяч земельных участков и более 27 тысяч объектов капитального строительства, образовано около 7 тысяч земельных участков, исправлено более 23 тысяч реестровых ошибок. Эти результаты достигнуты благодаря командной работе регионального Управления Росреестра, филиала ППК «Роскадастр», краевого минимущества и органов местного самоуправления», - подвела итоги комплексных кадастровых работ за 2023 год на коллегии Управления Росреестра по Пермскому краю заместитель руководителя Управления Елена Дегтярева.Задачи на 2024 год – качественно выполнить работы по всем запланированным 634 кадастровым кварталам, внести сведения в ЕГРН, а также обеспечить планирование объемов для проведения ККР в 2025 году.В 2024 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы проводятся практически во всех муниципальных образованиях Прикамья, в том числе в Пермском муниципальном округе.«В 2023 году в нашем округе комплексными кадастровыми работами охвачено 15 кадастровых кварталов, на их территории определены границы 8159 объектов недвижимости. Все сведения внесены в государственный реестр, – отмечает глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. – Итоги работ имеют положительное значение для всех. Это гарантия защиты прав собственности жителей округа, сокращение рисков судебных споров между правообладателями, выявление и устранение нарушений в использовании земель, возможность более прозрачного управления землями муниципального образования».Важно! Что должен знать правообладатель объекта недвижимости, расположенного на территории проведения комплексных кадастровых работ.- Информация о проведении ККР (территория, итоги) доступна для всех на информационных ресурсах органов местного самоуправления (официальные сайты, информационные щиты), официальных сайтах Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и Управления Росреестра по Пермскому краю.- Узнать, где проводятся комплексные кадастровые работы, их сроки и исполнителей, можно с помощью Публичной кадастровой карты на официальном сайте Росреестра: https://pkk.rosreestr.ru.Для получения справочной информации необходимо на карте нажать на интересующий кадастровый квартал.Если в отношении квартала проводятся комплексные кадастровые работы, в справочной информации появится дополнительная вкладка «Комплексные кадастровые работы». Во вкладке отобразится информация о контракте на выполнение работ, сроках, заказчике и исполнителе работ, к которым возможно обратиться в случае возникновения вопросов по установлению границ объектов недвижимости.- Он обязан обеспечить доступ исполнителю работ – кадастровому инженеру на свой участок для проведения наружных обмеров, при необходимости предъявить ему документы на свои объекты.- Правообладатель вправе запросить у исполнителя работ документ, подтверждающий право на выполнение кадастровых работ: заверенную копию муниципального контракта на выполнение ККР, справку с места работы, подтверждающую, что кадастровый инженер является работником юридического лица, документ удостоверяющий личность.- Собственник имеет право ознакомиться с результатами выполненных измерений, принять участие в согласительной комиссии, которая утверждает итоги работ.- При несогласии с установленными границами правообладатель вправе предоставить в орган местного самоуправления возражения (в период работы согласительной комиссии).