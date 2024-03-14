Территория Пермского края оцифрована на 80 процентов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Картографические и геодезические материалы являются основой при принятии решений во многих отраслях, где необходима достоверная информация о местности. При этом в последние годы создано множество разрозненных карт и баз картографических данных, которые могут содержать недостоверную информацию.В отличие от них Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) является систематизированной совокупностью пространственных данных о территории Российской Федерации. Ее преимуществом является использование единой системы координат, системы идентификации объектов, классификаторов и правил цифрового описания. ЕЭКО, помимо импортозамещения зарубежных картографических основ, позволит обеспечить повышение качества и эффективности управления на государственном и муниципальном уровнях, удовлетворение потребностей граждан и бизнеса в актуальных и достоверных пространственных данных, позволит снизить расходы на создание качественных пространственных данных.Сведения ЕЭКО предоставляют собой разномасштабные ортофотокарты, ортофотопланы, государственные цифровые топографические карты и планы открытого пользования, не содержащие государственную тайну.Сегодня Пермский край обеспечен сведениями ЕЭКО на 80,2%. Особый интерес представляют ортофотопланы масштаба 1:2000. Данный материал обладает высоким качеством изображения и точной пространственной привязкой. Более 2800 населенных пунктов на территории Пермского края покрыты сведениями ЕЭКО. Основную часть материалов составляют снимки, полученные в ходе аэрофотосъемочных работ, проведенных в 2022 и 2023 годах.«Картографические и геодезические материалы являются важнейшей и необходимой основой при принятии решений в государственном управлении, в сфере территориального и градостроительного планирования, развития инфраструктуры страны, мониторинга хозяйственной деятельности, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Бизнесом данные сведения могут быть использованы при реализации проектов в области геодезии, картографии, геоинформатики и иных сферах. Актуальные картографические материалы позволят кадастровым инженерам повысить точность измерений, сократить сроки проведения кадастровых работ. Поэтому работа по созданию и обновлению единой электронной картографической основы, проводимая Росреестром, является очень важной и социально значимой в современных условиях».Все заинтересованные лица могут получить сведения ЕЭКО с использованием государственной информационной системы «Федеральный портал пространственных данных», путем формирования заявления на интересующих материал. Заявление подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.С 1 апреля 2024 года вступают в силу обновленные Правила предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной картографической основы. Правила приведены в соответствие с Федеральным законом от 04.08.2023 № 491-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».Сведения картографической основы предоставляются заявителям на основании присоединения к договору о предоставлении сведений картографической основы в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, и после поступления заявления. Договор о предоставлении сведений картографической основы, условия и порядок его заключения размещаются на Федеральном портале пространственных данных.Сведения картографической основы предоставляются только в электронном виде.Органам власти, а также организациям, выполняющим работы по государственным/муниципальным контрактам, сведения ЕЭКО предоставляются бесплатно.В остальных случаях их предоставление осуществляется за плату, размер которой рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1371.