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В Перми судебные приставы нашли должницу по объявлению о продаже одежды
Судебные приставы разыскали должницу в интернете. Обнаружить забывчивую заемщицу помогло размещенное ею объявление о продаже вещей.
Жительница Перми забыла вернуть микрозайм. Сумма долга была сравнительно небольшая - порядка 20 тысяч рублей, но финансовая организация в судебном порядке добилась ее взыскания и предъявила исполнительный документ в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Зная о наличии задолженности, гражданка от судебных приставов скрывалась, по адресу, указанному в исполнительном документе не проживала, в связи с чем взыскатель написал заявление о ее розыске.
В ходе мониторинга сети интернет на одной из бесплатных торговых площадок было обнаружено объявление о продаже одежды с контактом разыскиваемой должницы. Судебный пристав тут же воспользовалась предоставленной возможностью, позвонила и договорилась о встрече под предлогом покупки вещей. Женщина, не долго думая, согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти. Именно туда и направились сотрудники ведомства. К недовольству неплательщицы вместо дохода от продажи, ей пришлось потратиться самой. Увидев людей в форме и ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, гражданка изъявила желание незамедлительно погасить задолженность.
Жительница Перми забыла вернуть микрозайм. Сумма долга была сравнительно небольшая - порядка 20 тысяч рублей, но финансовая организация в судебном порядке добилась ее взыскания и предъявила исполнительный документ в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Зная о наличии задолженности, гражданка от судебных приставов скрывалась, по адресу, указанному в исполнительном документе не проживала, в связи с чем взыскатель написал заявление о ее розыске.
В ходе мониторинга сети интернет на одной из бесплатных торговых площадок было обнаружено объявление о продаже одежды с контактом разыскиваемой должницы. Судебный пристав тут же воспользовалась предоставленной возможностью, позвонила и договорилась о встрече под предлогом покупки вещей. Женщина, не долго думая, согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти. Именно туда и направились сотрудники ведомства. К недовольству неплательщицы вместо дохода от продажи, ей пришлось потратиться самой. Увидев людей в форме и ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, гражданка изъявила желание незамедлительно погасить задолженность.
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