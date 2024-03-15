Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Нижнем Новгороде 15 марта полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства.В Приволжском федеральном округе все участки своевременно начали свою работу – более 21 тыс. открылось для обеспечения избирательного процесса, также организована работа дистанционного электронного голосования, «Мобильного избирателя», отметил полпред: «В течение трех дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня – главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, «Все на выборы!».В регионах ПФО, кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов – это ДЭГ и «Мобильный избиратель». Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.Полпред выбрал традиционную форму голосования. «С юности привык - приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой», – прокомментировал Игорь Комаров.