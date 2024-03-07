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Росреестр Прикамья разъясняет, когда требуется согласие банка на распоряжение имуществом, находящимся в ипотеке

14.34 Пятница, 15 марта 2024
Недвижимое имущество, приобретенное за счет кредитных средств банка, находится в залоге у банка до полного погашения кредита и является гарантией возврата денежных средств залогодержателю. Поэтому при распоряжении заложенным недвижимым имуществом необходимо получить согласие банка.

Как отмечают эксперты Управления Росреестра по Пермскому краю, согласие залогодержателя требуется при отчуждении залогодателем имущества, находящегося в залоге, другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива.

Согласие залогодержателя требуется:
- при замене предмета залога ипотеки;
- при передаче предмета залога в последующий залог, если кредитором по последующей и предшествующей ипотеке являются разные лица;
- при образовании из заложенных земельных участков новых путем раздела, объединения, перераспределения или выдела;
- на изменение вида разрешенного использования земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Для получения согласия на распоряжение заложенным имуществом залогодателю необходимо подать заявление в банк, где оформлялся кредитный договор и предоставить пакет необходимых документов.

Важно. При переходе прав на заложенный объект недвижимости к другому лицу ипотека сохраняется.

Подробнее см. п.1 ст.37 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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